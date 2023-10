Biles bezorgt VS zevende WK-goud op rij, Nederland zevende in landenfinale

De Amerikaanse turnsters, met als absolute kopvrouw de teruggekeerde Simone Biles, hebben voor de zevende keer op rij de wereldtitel voor landenteams veroverd. De Nederlandse vrouwen eindigden als zevende bij de WK in Antwerpen.

Met het goud in de landenfinale verzekerde de 26-jarige Biles zich van de twintigste wereldtitel uit haar loopbaan.

Biles, die zondag een grensverleggende sprong liet zien, was niet geheel verrassend op elk onderdeel de beste Amerikaanse en had dus een groot aandeel in het goud. Het team van de Verenigde Staten bestond verder uit Shilese Jones, Leanne Wong en Skye Blakely. Joscelyn Roberson was in de warming-up geblesseerd geraakt.

Het was zeker niet de laatste keer dat Biles in actie kwam in Antwerpen. Later deze week staat ze ook nog in de meerkampfinale en alle toestelfinales.