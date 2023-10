Van Leeuwen wint met Sjachtar in Champions League van Van Bommels Antwerp

Het Champions Leagueduel tussen de Nederlandse trainers Mark van Bommel (Royal Antwerp) en Patrick van Leeuwen (Sjachtar Donetsk) is in België in een 2-3 overwinning voor Sjachtar geëindigd. Bij de Belgen stonden er drie Nederlanders in de basis: Vincent Janssen, Owen Wijndal en Jurgen Ekkelenkamp. Daarbij is oud-Ajacied Toby Alderweireld de aanvoerder bij de ploeg uit zijn geboortestad. Hij miste vlak voor tijd een strafschop. Droomstart Antwerp De ploeg van Van Bommel kende een droomstart in eigen huis dankzij de Albaniër Arbnor Muja. Hij kapte zijn tegenstander uit, waarna hij met links in de verre hoek beheerst afrondde: 1-0 na drie minuten. Het eerste Champions League-doelpunt ooit voor de oudste Belgische voetbalclub.

Foto: 0549dd5b-5366-3c1b-a8ef-38dd01fc20ac - AFP

Antwerp debuteert dit jaar in de Champions League, voor de Oekraïners is het de achttiende deelname. Toch is er aan kwaliteit ingeboet sinds de Russische invasie in Oekraïne, wat vooral te merken is aan het lage aantal Brazilianen in de selectie vergeleken met de jaren daarvoor. De eerste thuiswedstrijd - in Hamburg - werd met 3-1 verloren van FC Porto. Antwerp verloor met 4-0 bij FC Barcelona. Beide ploegen waren dus gebaat bij een overwinning. Daar maakte Antwerp het meeste aanspraak op toen de Belgen in de 34ste minuut hun voorsprong verdubbelden. Het 18-jarige talent Arthur Vermeeren - die bij de openingsgoal de assist gaf - gaf een splijtende dieptebal op Michel-Ange Balikwisha, die de bal bekwaam langs de uitkomende Sjachtar-keeper Dmytro Riznyk schoof: 2-0. Het stadion ontplofte, niet gek als je bedenkt dat het de eerste Champions League-wedstrijd ooit is in het Bosuilstadion.

Foto: 46508be3-1953-304d-965d-f95bd168069a - AFP