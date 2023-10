Feyenoord verspeelt twee keer voorsprong bij Atlético en lijdt nederlaag

Atlético is Feyenoord in ieder geval voorbij in de stand.

Feyenoord begon door een 2-0 winst op Celtic en een gelijkspel tussen Atlético Madrid en Lazio Roma als koploper van Groep E aan de wedstrijd in Madrid. Celtic en Lazio spelen later vanavond (om 21.00 uur) nog tegen elkaar.

Feyenoord heeft in de Champions League met 3-2 verloren bij Atlético Madrid, nadat het twee keer op voorsprong was gekomen. Het tentamen , zoals trainer Arne Slot het vooraf noemde, konden de Rotterdammers zo niet met een voldoende afsluiten.

Slot ruimde in Madrid een basisplaats in voor Ramiz Zerrouki (ten koste van Yankuba Minteh) en spits Ayase Ueda, aangezien spits Santiago Giménez nog één wedstrijd geschorst was.

Openingstreffer

De Japanse basisdebutant kende amper podiumvrees, want al na zes minuten was hij betrokken bij de openingstreffer. Een steekpass van Quinten Timber was uitstekend op Ueda. Die schoot vervolgens op de uitkomende Jan Oblak, maar de terugstuiterende bal ging via de knie van de meeglijdende Mario Hermoso alsnog het doel in.

De voorsprong was niet eens onverdiend. Feyenoord nam de regie in handen in het Cívitas Metropolitano. Mats Wieffer liet de Rotterdammers ook nog even dromen van een grotere voorsprong, maar zijn schot vanaf de middenlijn plofte over keeper Oblak net naast de paal.