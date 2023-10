Pakistan: alle illegale immigranten nog deze maand het land uit

De Pakistaanse regering wil dat alle illegale immigranten het land voor 1 november verlaten. Wie na deze deadline nog in Pakistan verblijft, zal worden uitgezet. Het land huisvest een van de grootste vluchtelingenpopulaties ter wereld. Het overgrote deel van de vluchtelingen in Pakistan is afkomstig uit Afghanistan. Naar schatting verblijven er 1,7 miljoen Afghanen zonder papieren in Pakistan. De ingrijpende aanpassing in het immigratiebeleid vindt plaats nu de verhoudingen tussen Pakistan en het door de Taliban geleide Afghanistan op scherp staan. Vorige maand werd de belangrijkste handelsroute tussen de twee landen tijdelijk gesloten nadat militairen van beide kanten op elkaar hadden geschoten. Als reden voor het nieuwe immigratiebeleid noemt de Pakistaanse interim-minister van Binnenlandse Zaken Bugti een toename van het aantal aanslagen in Pakistan. Volgens hem zaten Afghaanse militanten gelieerd aan de Taliban achter 14 van de 24 grootste terroristische aanslagen dit jaar. Zij zouden getraind worden in Afghanistan en de grens over zijn gestoken. Een woordvoerder van het Talibanregime noemt de maatregelen van de Pakistaanse regering in een post op het sociale medium X onacceptabel en ontkent de aantijgingen. Volgens de Taliban spelen Afghaanse staatsburgers geen rol bij de Pakistaanse veiligheidsproblemen. Beslag op eigendommen en kliklijn Immigranten zonder verblijfsvergunning hebben dus tot het einde van de maand om vrijwillig het land te verlaten en arrestaties en gedwongen uitzettingen te voorkomen. "Als zij niet gaan, zal de regering alle mogelijke middelen inzetten om hen alsnog te deporteren", zei de interim-minister tegen staatsmedia. Hoe de operatie er exact uit gaat zien, werd niet medegedeeld. Ook wil Bugti beslag leggen op de eigendommen van illegale immigranten en wil hij een telefoonlijn waar Pakistanen tegen beloning kunnen melden waar illegalen verblijven. "Pakistanen die hulp bieden aan illegale immigranten kunnen rekenen op fikse juridische stappen", voegde hij eraan toe. Bugti kondigde ook strengere beperkingen aan voor Afghanen die Pakistan binnen willen komen. Waar een Afghaans identiteitsbewijs momenteel genoeg is, kan dit in de toekomst alleen met een paspoort en een visum.

Zuid-Azië-correspondent Aletta André: "De aankondiging veroorzaakt angst onder Afghanen in Pakistan. Zij leven sowieso al in onzekerheid, want het land biedt Afghaanse vluchtelingen geen uitzicht op een permanente status, maar de nieuwe plannen versterken de vrees met haast en dwang uitgezet te zullen worden. Een groot deel van de immigranten verblijft al decennia in Pakistan en veel van hen zijn er geboren. In juni riep mensenrechtenorganisatie Amnesty International de Pakistaanse autoriteiten nog op te stoppen met het willekeurig lastigvallen en arresteren van Afghaanse vluchtelingen. Hierbij gaat het regelmatig ook om Afghanen die wél verblijfspapieren hebben. Het is overigens niet de eerste keer dat een Pakistaanse regering aankondigt dat alle Afghaanse immigranten zullen worden gedeporteerd, maar het is nooit volledig uitgevoerd. Het is niet duidelijk of Pakistan genoeg middelen heeft om deze operatie dit keer wel uit te voeren, maar het is wel waarschijnlijk dat er grote acties plaats zullen vinden."