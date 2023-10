Steijn over Van Gaal als adviseur: 'Geweldig nieuws, een icoon en echte Ajacied'

Steijn: "Het contact was warm en ik hoop dat we dat weer kunnen oppakken. Al die tips en gesprekken, ik doe daar nog steeds mijn voordeel mee."

Van Gaal is geen onbekende voor Steijn. Toen Steijn nog trainer van ADO Den Haag was, tussen 2011 en 2014, trainde het Nederlands elftal van bondscoach Van Gaal weleens in het stadion van ADO. Daar kreeg beginnend trainer Steijn tips van de ervaren Van Gaal.

Steijn, die zoals bekend een zwaar begin kent als trainer van Ajax met slechts twee overwinningen in acht officiële wedstrijden, staat met zijn staf ook open voor advies van Van Gaal: "Hij is een icoon, dan zou het heel dom zijn als wij ons voordeel daar niet uit zouden halen."

AEK-Ajax bij de NOS

De wedstrijd tussen Ajax en AEK Athene in het Agia Sofiastadion in Athene begint donderdag om 18.45 uur en is te volgen in een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl. Op de radio is de wedstrijd te volgen bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Een korte samenvatting van de wedstrijd is te zien op NPO 1 in het late Journaal (23.43 uur).