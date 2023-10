Steijn over Van Gaal als adviseur: 'Geweldig, een icoon en echte Ajacied'

Ajax-trainer Maurice Steijn noemt het "geweldig, onwijs mooi nieuws" dat Louis van Gaal de Raad van Commissarissen van de club gaat voorzien van voetbaltechnisch advies. "Dat iemand van zijn statuur en ervaring, bovendien een echte Ajacied, de rvc wil adviseren, dat is geweldig nieuws." Dat zegt Steijn op een persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel bij AEK Athene van morgenavond. Steijn, die zoals bekend een zwaar begin kent als trainer van Ajax met slechts twee overwinningen in acht officiële wedstrijden, staat met zijn staf ook open voor advies van Van Gaal: "Hij is een icoon, dan zou het heel dom zijn als wij ons voordeel daar niet uit zouden halen." Oude bekende Van Gaal is geen onbekende voor Steijn. Toen Steijn nog trainer van ADO Den Haag was, tussen 2011 en 2014, trainde het Nederlands elftal van bondscoach Van Gaal weleens in het stadion van ADO. Daar kreeg beginnend trainer Steijn tips van de ervaren Van Gaal. Steijn: "Het contact was warm en ik hoop dat we dat weer kunnen oppakken. Al die tips en gesprekken, ik doe daar nog steeds mijn voordeel mee."

AEK-Ajax bij de NOS De wedstrijd tussen Ajax en AEK Athene in het Agia Sofiastadion in Athene begint donderdag om 18.45 uur en is te volgen in een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl. Op de radio is de wedstrijd te volgen bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een korte samenvatting van de wedstrijd is te zien op NPO 1 in het late Journaal (23.43 uur).

Steijn blikte op de persconferentie ook nog terug op de heftige botsing van Ajax-spits Brian Brobbey met RKC-doelman Etiënne Vaessen. Die laatste ging knock-out, waarna er paniek op het veld ontstond bij de spelers. De wedstrijd werd definitief gestaakt en wordt op 6 december pas uitgespeeld. Steijn: "Dat was vreselijk. Uiteraard voor Vaessen en zijn ploeggenoten. Maar ook voor ons. Gelukkig is Vaessen thuis, hopelijk staat hij snel weer op het veld. We hebben contact met hem gehad. Brobbey ook. Na de wedstrijd heb ik extra aandacht voor Brobbey gehad, hij was erg geschrokken." Racisme Ondanks dat werd Brobbey ook aangerekend dat hij Vaessen blesseerde. Steijn: "Brian heeft veel over zich heen gekregen, ook racistisch. Vervelend dat dat in onze samenleving ongestraft kan. Ik ken Bryan als een sportief iemand die nooit de intentie heeft tegenstanders te blesseren." "Het was in het heetst van de strijd, hij wil een doelpunt maken want daar is hij een spits voor. Vervelend dat dat gesuggereerd wordt."

