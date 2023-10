Lichaam laatste visser gevonden na omslaan boot bij Dinteloord

Duikers hebben het lichaam gevonden van de laatste visser die nog werd vermist nadat gisteren een vissersboot omsloeg in het Volkerak, bij Dinteloord.

Eerder vandaag werd het lichaam gevonden van nog een visser. Een andere overleden visser werd direct na het ongeluk gevonden.

Gisteren werd één opvarende levend uit het water gehaald. Hij maakt het fysiek goed: "Hij was gisteren erg in shock en niet goed aanspreekbaar. Hij verblijft nu in een hotel en heeft psychische hulp aangeboden gekregen", zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant.

De politie zocht met een sonarboot naar de mannen. Hoe de boot kon omslaan, wordt onderzocht.