Geen enkele vervoerder wil vanaf 2025 busvervoer in Zeeland verzorgen

Geen enkele vervoerder heeft zich gemeld om het busvervoer in Zeeland vanaf 2025 op zich nemen, meldt Omroep Zeeland. Dat jaar loopt de concessie van vervoersmaatschappij Connexxion af, maar die heeft al aangegeven niet mee te willen dingen naar een nieuw contract. Ook andere vervoerders blijken vooralsnog geen interesse te hebben.

Momenteel rijdt een deel van de bussen in de provincie met name buiten de spits vrijwel leeg rond. Die situatie is onhoudbaar, zei gedeputeerde Harry van der Maas (Infrastructuur en Mobiliteit) eerder tegen de regionale omroep.

Voor 2025 heeft de provincie een nieuw vervoersplan in het leven geroepen dat soelaas moet bieden. Zo stoppen bussen niet meer in dorpskernen, maar bij zogenoemde hubs buiten de dorpen. Flextaxi's (taxi's die naar een speciaal ophaalpunt rijden), buurtbussen, deelfietsen en deelauto's moeten mensen naar de hubs brengen, zo is het idee.

Voor het plan is een wetswijziging nodig. Zo worden bijvoorbeeld flextaxi's niet gezien als openbaar vervoer. Of die wijziging er komt, is niet duidelijk.

Onzekere marktsituatie

Gedeputeerde Van der Maas denkt niet dat het nieuwe vervoersplan reden is voor het uitblijven van geïnteresseerden. Hij benadrukt dat vaste buslijnen blijven bestaan en de toekomstige hubs en deeltaxi's losstaan van de concessie.

Het uitblijven van interesse heeft volgens hem te maken met de onzekere situatie waarin vervoerders verkeren: "Personeelskosten stijgen, de benzineprijzen zijn hoog. Daar zal het allemaal mee te maken hebben", reageert hij.

Zeeuwen hoeven zich volgens de gedeputeerde in ieder geval geen zorgen te maken: "Eén ding is duidelijk: er zal altijd busvervoer zijn, alleen de wijze waarop we dat organiseren is de vraag."

De Gedeputeerde Staten kijken op termijn naar wat de redenen zijn waarom vervoerders zich niet hebben gemeld.