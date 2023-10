Privacywaakhond: nieuwe registratiewet slecht voor positie sekswerkers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het oneens met een wetsvoorstel over het registreren van sekswerkers. Het wetsvoorstel 'gemeentelijk toezicht seksbedrijven' houdt in dat gemeenten seksbedrijven kunnen verplichten hun sekswerkers te registreren, maar de AP verwacht dat het de positie van kwetsbare sekswerkers juist zal verslechteren en dat het voorstel kan leiden tot grote verschillen tussen gemeenten.

Door het registreren van gegevens van sekswerkers zouden gemeenten beter zicht krijgen op de seksbranche en daarnaast zou het helpen om bijvoorbeeld mensenhandel tegen te gaan. De toezichthouder maakt bezwaar tegen het voorstel, tenzij dat beter wordt onderbouwd.

Verlies van privacy

De privacywaakhond verwacht dat als de wet van kracht wordt, sekswerkers in de praktijk het ongereguleerde circuit opzoeken uit vrees voor registratie en verlies van privacy. "Als dat gebeurt vallen zij mogelijk nog verder buiten het zicht en kunnen zij juist gemakkelijker slachtoffer worden van uitbuiting en andere misstanden zoals mensenhandel", schrijft de AP.

Volgens de toezichthouder gaat het wetsvoorstel niet in op een mogelijk averechts effect, hoewel de wetgever verplicht is ook daarnaar te kijken. "Het kabinet moet duidelijker maken hoe dit wetsvoorstel sekswerkers gaat helpen en wat ze gaan doen om averechtse effecten te voorkomen of in ieder geval beperken", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier.

Ook gaat Verdier verder in op de verschillen tussen gemeenten die kunnen ontstaan: "In de praktijk kan er verwarring ontstaan, waarbij de ene gemeente wel denkt sekswerkers te mogen registreren, en de andere niet."

Vergunningsplicht

De AP maakte eerder al bezwaar tegen een wetsvoorstel. In 2020 deden ze dat tegen een concept van de Wet regulering sekswerk en de daarin voorgestelde vergunningsplicht voor sekswerkers. De AP merkte op dat sekswerkers door die plicht juist aan de slag zouden gaan voor bedrijven zonder vergunning, waarbij ze ook uit beeld zouden kunnen verdwijnen, met alle gevolgen van dien.

"Het beter onderbouwen van het tweede wetsvoorstel is onvoldoende gebeurd", schrijft de AP. "Het bezwaar blijft daarom staan."

Over beide wetsvoorstellen wordt nog vergaderd. Ze zijn nog niet in behandeling genomen. De vraag is of dat snel gaat gebeuren, met de verkiezingen en bijkomende kabinetswijzigingen in aantocht.