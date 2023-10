Tien doden en tientallen vermisten in India na overstroming

Als gevolg van de overstroming zijn meerdere grote bruggen verwoest. Op foto's die zijn gedeeld door het Indiase leger is te zien hoe ook woningen in de vallei onder water staan en hoe inwoners worden geëvacueerd.

Door hevige regenval overstroomde een gletsjermeer, waardoor de Lachen-vallei onder water liep. De rivier de Teesta is buiten de oevers getreden. Grote delen van de Teesta-dam zijn daarbij weggespoeld. De dam is het grootste waterkrachtproject in de regio.

In het noordenoosten van India zijn minstens tien doden gevallen na een overstroming in de deelstaat Sikkim. Ruim tachtig anderen zijn vermist. Onder de vermisten zijn 23 militairen, meldt het Indiase leger.

De hoofdstad van de deelstaat, Gangtok, is daarnaast volledig afgesloten van de buitenwereld vanwege de overstroming. De stad heeft ongeveer 100.000 inwoners.

Zoektocht lastig

Volgens het ministerie van Defensie wordt de zoektocht naar de vermisten bemoeilijkt door de regen.

Overstromingen komen vaak voor in het moessonseizoen in India. Zo vielen er in augustus tientallen doden door overstromingen en aardverschuivingen in het Himalayagebied. Ook nu waarschuwt de Indiase weersorganisatie voor aardverschuivingen.

Het regenseizoen begint in juni en eindigt eind september. In oktober is de zwaarste regenval vaak voorbij.