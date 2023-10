WK 2030 in Spanje, Portugal en Marokko, maar begint met duels in Zuid-Amerika

Het WK voetbal van 2030 wordt in maar liefst zes landen gehouden, verspreid over drie continenten. Het leeuwendeel wordt gespeeld in Spanje, Portugal en Marokko. De eerste drie duels vinden in Uruguay, Argentinië en Paraguay plaats.

De FIFA bevestigt dat het WK-bid van Spanje, Portugal en Marokko het enige overgebleven bid is. Hun bid kon al rekenen op veel stemmen uit Europa en Afrika.

Eerder werd al duidelijk dat Saudi-Arabië zich had teruggetrokken uit de strijd voor de organisatie van het WK in 2030.

Eerste WK in Uruguay is 100 jaar geleden

Uruguay krijgt een bijzonder cadeautje. Het land wilde het WK graag organiseren, omdat het in 2030 precies honderd jaar geleden ook het eerste WK voetbal organiseerde. De eerste wedstrijd van het WK 2030 wordt gehouden in het Estadio Centenario, waar de WK-finale van 1930 was.

Aan het WK, dat in drie continenten gehouden wordt, zullen 48 teams meedoen. In totaal zullen er 104 wedstrijden worden gespeeld.