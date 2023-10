Philipsen troeft Kooij af in Elfstedenrace en boekt vijftiende zege dit seizoen

De Elfstedenrace is een wedstrijd over 199 kilometer met start en finish in Leeuwarden, waarbij de route van de Elfstedentocht tegen de klok in wordt afgelegd. Op de Friese vlaktes had de harde wind vrij spel.

Kooij sprint te vroeg

Een kopgroep van dertien man stevende na ruim vierenhalf uur koersen op de finish af. De 21-jarige Kooij ging te vroeg de sprint aan, waarna Philipsen, die vier Touretappes won dit jaar, hem overtuigend aftroefde. De Belgisch-Italiaanse renner Davide Bomboi (23) van Tour de Tietema-Unibet eindigde als derde.

Het peloton, met daarin onder anderen Dylan Groenewegen, finishte op 40 seconden van de winnaar.