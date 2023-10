Vier gewonden bij steekpartij in winkel Den Bosch, vier verdachten aangehouden

Bij een steekpartij in Den Bosch zijn vier mensen gewond geraakt, meldt de politie. De politie heeft inmiddels vier verdachten aangehouden. De zoektocht naar de daders is nu afgerond.

Het steekincident gebeurde rond 15.45 uur in een Dunya-supermarkt aan de Churchilllaan. Twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie buiten levensgevaar.

Bij de klopjacht op de daders wist de politie in eerste instantie één man aan te houden. Daarna werden nog drie mannen opgepakt in een woning aan de Generaal Rosslaan in Den Bosch.

Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. De politie doet sporen- en buurtonderzoek bij zowel de supermarkt als de woning en roept getuigen op om zich te melden.