Vrijgegeven audiotape heldert VAR-blunder bij Tottenham-Liverpool op

De blunder van de videoscheidsrechter bij Tottenham Hotspur-Liverpool van afgelopen weekeinde in de Premier League blijft de gemoederen bezighouden in Engeland.

Zodra er helderheid is over de situatie - Díaz stond niet buitenspel - laat de VAR weten: "Controle voltooid, controle voltooid. Het is prima, perfect. Klaar."

Scheidsrechter Simon Hooper verneemt de uitkomst - "goed gewerkt, jongens" - en hervat het spel met een vrije trap voor Tottenham. Geen goal dus.

En dan dringt de vergissing door tot het VAR-team. De technicus waarschuwt England dat Díaz was teruggevlagd wegens buitenspel en dat de controle dus was bedoeld om dát te checken. VAR-assistent Cook bevestigt dat ze de verkeerde beslissing hebben genomen: England had de arbiter met zijn antwoord laten weten dat het inderdaad buitenspel was, terwijl hij in de veronderstelling verkeerde te bevestigen dat het een geldig doelpunt was.

Weggepiepte krachtterm

De blunderende VAR slaakt een zucht, waarna een weggepiepte krachtterm volgt. Er wordt geopperd om het duel stil te leggen, zodat de fout hersteld kan worden. Maar England weet beter: "Het spel is hervat. Ik kan niets doen, ik kan niets doen." In al zijn vertwijfeling herhaalt hij die laatste zin nog enkele malen.