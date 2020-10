Kelderman stijgt naar plaats twee en nadert Giro-leider tot halve minuut

Wilco Kelderman is de leider in de Giro d'Italia tot op dertig seconden genaderd. De Nederlander van Team Sunweb, die nu tweede staat in het algemeen klassement, eindigde de negende, 208 kilometer lange etappe als achtste en liep achttien seconden in op rozetruidrager João Almeida.

De Portugees eindigde de bergetappe op de negentiende plaats, op 1.56 van zijn landgenoot en ritwinnaar Ruben Guerreiro. De 26-jarige coureur van Education First boekte met de dagzege het grootste succes uit zijn loopbaan.

Kopgroep van acht

Guerreiro vormde ongeveer halverwege de koers door de Apennijnen een kopgroep met zes anderen: Eduardo Sepúlveda (Movistar), Ben O'Connor (NTT), Jonathan Castroviejo (Ineos), Larry Warbasse (AG2R), Giovanni Visconti (Vini Zabù) en Kilian Frankiny (Groupama-FDJ). Mikkel Bjerg (UAE) sloot later aan. De acht renners pakten zes minuten op het peloton.