Achtvoudig wereldkampioen Marquez verlaat Honda na jarenlange dienst

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez gaat na dit seizoen weg bij het raceteam Honda. Dat is opvallend, want de achtvoudig wereldkampioen, waarvan zes titels behaald in de MotoGP, was elf jaar in dienst bij het Japanse team.

"Beide partijen zijn overeengekomen dat het in hun belang is om andere wegen in te slaan", zegt Honda in een verklaring. Daarmee dient de topcoureur het contract, dat liep tot en met 2024, niet uit.

Márquez startte in 2013 bij Honda en werd in 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2019 wereldkampioen in de MotoGP bij dat team. De laatste jaren kwakkelde Márquez wat meer. Begin 2020 rakte de coureur zwaar geblesseerd aan zijn rechterarm en werd hij meerdere keren geopereerd.