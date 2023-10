Tweede Kamer stelt plan minimumloon bij: per 1 juli 1,2 procent omhoog

De partijen in de Tweede Kamer die een extra verhoging van het minimumloon wilden van 1,7 procent per 1 januari hebben hun plan bijgesteld: het wordt nu 1,2 procent per 1 juli 2024. De iets lagere verhoging leidt volgens GroenLinks-PvdA, D66 en ChristenUnie nog steeds voor veel mensen tot een aanzienlijke koopkrachtverbetering. De bijstand, de AOW en andere uitkeringen gebaseerd op loon stijgen mee. De Tweede Kamer spreekt vandaag en morgen met het kabinet over de begroting en de wijzigingen die de Tweede Kamer daar in wil aanbrengen. De Kamer had voor 4,2 miljard euro aan extra koopkrachtplannen. Het kabinet uitte daar vrijdag veel kritiek op. Naar beneden bijstellen Een groot deel van het geld waarmee de Kamer het hogere minimumloon wil betalen komt van het binnenhalen van extra belastinggeld. De partijen moesten hun plannen naar beneden bijstellen omdat deze financiële dekking niet haalbaar bleek. Bijvoorbeeld de belasting voor bedrijven op het inkopen van eigen aandelen. Inkopen van eigen aandelen verhoogt de waarde van het aandeel, zonder dat daar belasting over hoeft te worden betaald. Volgens de berekeningen waar de Tweede Kamer zich op baseerde moest dit 1,2 miljard euro opleveren. Maar dat blijkt minder te zijn. Ook de bankenbelasting is een tegenvaller. Daar rekende de Kamer op extra inkomsten van 350 miljoen euro. Maar er is breed bezwaar tegen deze heffing, zowel van het kabinet als de bankensector. De Kamer heeft de bankenbelasting nu verlaagd naar 150 miljoen euro.

Bankenbelasting De bankenbelasting werd in 2012 ingevoerd na de kredietcrisis. Toen hebben banken financiële steun van de overheid gekregen om overeind te blijven. De nieuwe belasting over bij banken uitstaande schulden is bedoeld als een verzekeringspremie voor toekomstige crises. Het is een nieuwe ontwikkeling dat de Tweede Kamer deze belasting gaat gebruiken om 'geld op te halen' dat niet wordt gebruikt voor het steunen van banken in moeilijkheden. Voor 2024 wordt de opbrengst geschat op 470 miljoen euro. De belastingverhoging met 150 miljoen euro moet in 2025 ingaan.