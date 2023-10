Vanavond op tv: Prins Bernhard was lid van NSDAP • Zorgen om vrouwen na aardbeving Marokko • Dilemma's in de landbouw

Bewijs: prins Bernhard was lid van NSDAP Er was nog weinig twijfel over, maar nu is er het definitieve bewijs dat prins Bernhard lid was van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler. De originele NSDAP-lidmaatschapskaart is in het archief van de prins gevonden. In zijn boek De Achterblijvers, dat vandaag verschijnt, onthult Flip Maarschalkerweerd dat hij de originele NSDAP-lidmaatschapskaart van de prins heeft gevonden. We spreken met journalist Jan Tromp, die prins Bernhard twintig jaar geleden interviewde voor zijn boek De Prins Spreekt. Toen ontkende Bernhard nog dat hij lid was geweest van de NSDAP.

Zorgen over welzijn vrouwen en kinderen na aardbeving Marokko Het is inmiddels bijna een maand geleden sinds de zware aardbeving in het zuiden van Marokko. Bijna drieduizend mensen kwamen om het leven en tienduizenden huizen werden verwoest. Marokko lanceerde een wederopbouwplan en beloofde financiële steun aan alle getroffen huishoudens. Maar er is nog een andere zorg: kwetsbare vrouwen en kinderen. Deskundigen vrezen dat vrouwen en kinderen in het gebied slachtoffer zouden kunnen worden van seksueel geweld of kindhuwelijken.