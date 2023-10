Fouad L. verdacht van drie moorden, brandstichting en verboden wapenbezit

De verdachte had ook brand gesticht in zowel zijn eigen huis aan het Heimen Dullaertplein als in het Erasmus Medisch Centrum.

Bij twee schietpartijen afgelopen donderdag kwamen drie mensen om het leven. De 39-jarige Marlous en haar 14-jarige dochter Romy werden neergeschoten in hun huis aan het Heiman Dullaertplein. De vrouw overleed ter plekke, haar dochter overleed later aan haar verwondingen. In het Erasmus MC werd de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen doodgeschoten. Daar werd L. donderdag opgepakt.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 32-jarige Rotterdammer Fouad L. op dit moment van drie moorden in Rotterdam, twee keer brandstichting en verboden wapenbezit. Het gaat om voorlopige verdenkingen. Later wordt bepaald voor welke zaken hij definitief voor de rechter moet komen.

Op 28 september schoot Fouad L. op het Heiman Dullaertplein en in het Erasmus MC drie mensen dood. Een reconstructie van wat we nu weten. - NOS

L. moest vandaag verschijnen voor de rechter-commissaris. Die besloot dat L. nog zeker veertien dagen blijft vastzitten. Ook blijft L. in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het OM zegt dat het onderzoek naar de gebeurtenissen in Rotterdam van donderdag nog in volle gang is en daarom nu verder niets kan zeggen.

Deze week werd ook bekend dat L. zijn huis uit moest. De man had bij woningcorporatie Woonbron een huurachterstand van ruim 3000 euro. Ook bleek eerder al dat de man in de buurt geregeld overlast veroorzaakte. Zo lag hij schreeuwend in de tuin en mishandelde hij dieren.

Een omwonende die daarover klaagde bij de politie was de 39-jarige buurvrouw van de man. L. wordt ervan verdacht dat hij haar heeft doodgeschoten.