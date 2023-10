Organisatie EK 2028 vrijwel zeker naar VK en Ierland na terugtrekken bid Turkije

Het Europees kampioenschap voetbal voor mannen van 2028 wordt gespeeld in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Turkije, de laatste concurrent van het VK en Ierland, heeft zijn bid vandaag teruggetrokken. De Turkse voetbalbond meldt zich volledig te richten op het gezamenlijke bid met Italië om het EK in 2032 te organiseren.

De UEFA komt volgende week bijeen om keuzes te maken. Nu er voor beide toernooien nog één kandidaat over is, worden dat simpele opgaves. Rusland kondigde vorig jaar ook een bid voor het EK 2028 aan, maar wordt door de UEFA geweerd. Het Italiaans-Turkse bid is voor het EK van 2032 ook als enige overgebleven.

Engeland organiseerde eerder het WK 1966 en het EK 1996. Ook de finale van het over Europa verspreide EK vond twee jaar geleden plaats in Londen. Nu slaan de Engelsen de handen ineen met Wales, Schotland, Noord-Ierland en Ierland.

Automatisch geplaatst?

Bij de Europese voetbalbond komt wel een nieuw vraagstuk op tafel. Niet eerder organiseerden vijf voetballanden samen een eindtoernooi. Normaliter zijn organiserende landen automatisch geplaatst voor een EK of WK.