Gestaakt competitieduel RKC-Ajax wordt op 6 december uitgespeeld

Het restant van de wedstrijd RKC Waalwijk-Ajax, die afgelopen zaterdag in 85ste minuut werd gestaakt, wordt op woensdag 6 december (20.00 uur) uitgespeeld. Bij de resterende minuten is publiek toegestaan.

Het competitieduel in Waalwijk werd bij een 2-3 stand stilgelegd nadat RKC-doelman Etienne Vaessen bewusteloos was geraakt na een botsing met Ajacied Brian Brobbey. Omdat in eerste instantie niet duidelijk was wat er met de keeper aan de hand was, brak er zichtbaar paniek uit bij de spelers.

Geen hartproblemen

Al snel bleek dat het niet om hartproblemen ging, zoals aanvankelijk werd gevreesd omdat het medisch personeel onmiddellijk - uit voorzorg - met reanimeren was begonnen. Vaessen was weer bij kennis, toen hij per brancard naar de catacomben werd gebracht. Met name zijn ploeggenoten waren te aangeslagen en geschrokken om het duel te kunnen hervatten.

Na een nacht in het ziekenhuis mocht Vaessen op zondag weer naar huis om verder te herstellen van de klap tegen zijn hoofd.