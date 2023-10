Kamer voor verbod op onkruidbestrijder glyfosaat, maar wat zijn de alternatieven?

Mag het onkruidmiddel glyfosaat de komende tien jaar opnieuw in de Europese landbouw en dus ook in Nederland worden gebruikt? De komende dagen buigen Europese lidstaten zich over die vraag, 13 oktober moet de beslissing vallen. Frankrijk en Duitsland lijken van het middel af te willen, andere landen hebben zich nog niet uitgesproken. Tot een verbod kwam het in Europa nog nooit; de zekerheid van werkgelegenheid en voedselvoorziening speelt voor veel lidstaten, ondanks zorgen over milieu en gezondheid, een belangrijke rol. Als het aan de Tweede Kamer ligt stemt Nederland volgende week wel tegen het opnieuw toelaten van het onkruidmiddel, ook wel her-registreren genoemd. Een Kamermeerderheid nam daartoe begin september een motie aan die minister Adema van Landbouw oproept volgende week in Brussel tegen toelating te stemmen. Partijen maken zich zorgen over de invloed van het middel op de gezondheid van mensen, de biodiversiteit, waaronder het waterleven en bijen, en het risico voor de drinkwaterwinning. Bijpraten Het standpunt van de Kamer is dus al duidelijk, toch laat de Kamer zich vandaag in een zogeheten rondetafelgesprek bijpraten door onder meer wetenschappers, landbouwers, milieuorganisaties en ook de Parkinson Vereniging. Want hoe het Europese besluit ook uitvalt, of het middel nu wel of niet wordt verboden, veel Kamerleden vinden het van groot belang breed over het onderwerp te worden geïnformeerd.

Wat is glyfosaat? Glyfosaat is de werkzame stof in veel pesticiden en onkruidverdelgers en is sinds 2002 in de EU toegestaan. Glyfosaat is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Monsanto, dat het onder de naam Roundup op de markt bracht. Glyfosaat is al langer onderwerp van discussie. Het maakt het voor landbouwers mogelijk om hun gewassen te beschermen tegen onkruid. Tegelijk zijn er al langer zorgen over de schadelijke effecten voor mens, dier en milieu. Acht jaar geleden oordeelde de Wereldgezondheidsorganisatie dat het middel "waarschijnlijk" kankerverwekkend is. Andere onderzoeken trokken die conclusies weer in twijfel.