Toch geen wielerpensioen voor Cavendish, Britse sprintkoning gaat nog een jaar door

Hij plakt er toch een jaartje aan vast. Wielrenner Mark Cavendish is ook volgend seizoen te bewonderen in het peloton.

De 38-jarige Brit van Astana Qazaqstan gaf in mei van dit jaar aan dat hij aan zijn laatste jaar bezig was. "Dit is het perfecte moment om te zeggen dat 2023 mijn laatste seizoen is", liet Cavendish, omringd door zijn gezin, op een persconferentie weten tijdens een rustdag in de Giro d'Italia in mei.

Op die beslissing lijkt hij nu terug te komen. Met de mededeling 'It's not over' (Het is nog niet voorbij) kondigde zijn ploeg op X aan dat Cavendish nog niet klaar is met de sport.

Op jacht naar record

Het besluit van Cavendish zal ongetwijfeld te maken hebben met zijn val in de Tour de France afgelopen zomer. In de achtste etappe ging hij hard onderuit en moest hij het breken van het record van de meeste Touroverwinningen uit zijn hoofd zetten.

De Brit, die bij de val een sleutelbeen brak, is met 34 ritoverwinningen samen met wielerlegende Eddy Merckx gedeeld recordhouder. Dat record kan hij nu alsnog proberen te breken als zijn team hem opneemt in de Tourselectie van komend jaar. De Tour van 2024 begint op zaterdag 29 juni in het Italiaanse Florence.