Twee mensen ziek na maaien beekoevers in Brabant, waterschap begint onderzoek

Een medewerker van waterschap De Dommel en een medewerker van een aannemersbedrijf zijn ziek geworden nadat ze de oevers van de beek Zandleij bij Cromvoirt in Brabant hadden gemaaid. Dat gebeurde eerder dit jaar.

Na het maaien van de oevers met een maaiboot voelden de twee zich niet lekker. Het waterschap sluit niet uit dat dit komt door medicijnresten in het water en adviseert omwonenden niet met het water in aanraking te komen. Dat staat in een brief die in handen is van Omroep Brabant.

Het waterschap is een onderzoek begonnen naar de kwaliteit van het water. Dat onderzoek heeft nog niets opgeleverd. Er wordt inmiddels ook gekeken of er een andere oorzaak kan zijn. Zo zouden de medewerkers ziek kunnen zijn geworden van dieseldampen.

Medicijnresten

Dat het water in de Zandleij vaak niet schoon is, staat volgens de regionale omroep vast. Het water is donkerbruin en stinkt. In droge periodes bestaat het grotendeels uit gezuiverd riool- en afvalwater afkomstig uit de waterzuiveringsinstallatie in Tilburg.

Het waterschap laat weten dat het nooit lukt om alle medicijnresten en chemische stoffen uit dat water te halen en houdt er daarom rekening mee dat de medewerkers daardoor ziek zijn geworden.

Speciale cabines

Sinds het incident worden de oevers vanaf de kant gemaaid en zitten medewerkers in speciale cabines om contact met het water te voorkomen.

Het waterschap meldt dat er wordt gewerkt aan een betere manier om het water te zuiveren, zodat medicijnresten en chemische stoffen in de toekomst beter gefilterd kunnen worden.

Het waterschap heeft het voorval verder nergens gemeld, omdat de ernst van de klachten van de mannen daar geen aanleiding voor zou geven.