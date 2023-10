Italiaanse regio Veneto rouwt na dodelijk busongeluk bij Venetië

In de regio Veneto, waar ook Venetië onder valt, wordt gerouwd na het dodelijke busongeluk van gisteravond waarbij zeker 21 doden zijn gevallen en vijftien gewonden. Van hen zijn er vijf ernstig aan toe zijn. Op alle regionale overheidskantoren hangt de vlag halfstok. De burgemeester van Venetië heeft een periode van rouw afgekondigd in de stad.

De bus vloog door de vangrail bij Mestre, het gedeelte van Venetië dat op het vasteland ligt. Het voertuig stortte zo'n 10 meter naar beneden en vatte daarna vlam. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de hoogste bestuurder van de regio, Luca Zaia, is het meest waarschijnlijke scenario dat de bestuurder onwel werd. Er waren volgens de politie geen remsporen op de weg te zien. Onder meer camerabeelden moeten uitsluitsel geven.

De directeur van het busbedrijf van de verongelukte bus zegt in een interview met de dagblad Corriere della Sera dat op een video wel te zien is dat de bus vaart mindert. "De bus staat bijna stil als hij door de vangrail rijdt. Ik denk dat de chauffeur onwel was, want anders kan ik het niet verklaren."

Kinderen onder slachtoffers

De pendelbus had reizigers opgepikt bij Piazzale Roma, het plein dat de toegang vormt tot de stad Venetië, en had hen naar een nabijgelegen camping in Marghera moeten brengen. Onder de slachtoffers zijn onder anderen Oekraïners, Duitsers, Fransen en Kroaten, maar nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. Onder de 21 doden zijn ook een baby van een paar maanden oud en een 12-jarig kind.

De Italiaanse premier Meloni liet gisteren al weten dat haar gedachten uitgaan naar de familie van de slachtoffers. Ook vanuit Europa hebben regeringsleiders en politici geschokt gereageerd op het ongeluk. Zo liet de Franse president Macron op X in het Italiaans weten dat zijn gedachten bij de Italianen en in het bijzonder de familie van de slachtoffers zijn. Ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock zegt "bedroefd te zijn door het verschrikkelijke busongeluk".

Gisteravond waren onder anderen veel brandweerlieden aanwezig om de brandende bus te blussen en om overlevenden uit de bus te halen: