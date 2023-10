Milieucommissie stemt in met Hoekstra als Eurocommissaris

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft de kandidatuur van Wopke Hoekstra als nieuwe Eurocommissaris voor Klimaat goedgekeurd. Daarmee heeft Hoekstra de grootste horde genomen en kan de zaak door naar het Europees Parlement. Dat zal morgenmiddag over Hoekstra stemmen. De stemming is normaal gezien een formaliteit.

De milieucommissie heeft ook ingestemd met de voordracht van de Slowaak Sefcovic, die als Eurocommissaris ook een deel van de klimaatportefeuille zal krijgen.

Hoekstra moest voor vanochtend 07.00 uur antwoord geven op extra vragen die de milieucommissie aan hem had gesteld over zijn klimaatplannen. De vragen zijn naar tevredenheid van de commissie beantwoord. De groenen, christendemocraten, liberalen en sociaaldemocraten in de commissie zijn akkoord met de voordracht van Hoekstra, en daarmee was er een tweederdemeerderheid.

Maandag stelde de milieucommissie haar besluit over de benoeming van Hoekstra nog uit. De CDA'er moest maandag drie uur lang uitleg geven over zijn plannen, maar de leden van de commissie waren er na die hoorzitting nog niet van overtuigd dat Hoekstra de geschikte persoon was om PvdA'er Frans Timmermans op te volgen.

'Wonderbaarlijke bekering'

"We zijn getuige geweest van de wonderbaarlijke bekering van Hoekstra tot groene politicus", zegt PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim. "Zijn schriftelijke antwoorden vandaag waren geloofwaardiger. Wij als PvdA-delegatie blijven wel kritisch over zijn transformatie. We zullen hem aan zijn beloftes houden. Hij moet nu de daad bij het woord voegen."

Overigens zal de PvdA-fractie morgen tegen Hoekstra stemmen, meldt Chahim. "Wij kunnen zijn beloftes niet los zien van zijn daden uit het verleden."

GroenLinks-Europarlementariër en lid van de milieucommissie Bas Eickhout zegt tevreden te zijn met de antwoorden van Hoekstra. "We hadden twijfels over de geloofwaardigheid van de groene woorden tijdens het verhoor", zegt hij in een verklaring. "Nu deze beloftes zwart op wit staan is het duidelijk dat voor de Europese Commissie de Green Deal een topprioriteit blijft en dat is cruciaal." Volgens hem ligt er nu een "ambitieus pakket" dat de Eurocommissarissen zullen gaan uitvoeren.

Tijdens de hoorzitting zei Hoekstra dat hij wil werken aan een wereldwijde kerosineheffing, een maritieme heffing en een belasting op fossiele brandstoffen. Verder wil hij dat de CO2-uitstoot van de EU in 2040 met 90 procent is verminderd.