Volleyballers (voorlopig) niet naar Spelen na nieuwe nederlaag op OKT

De Nederlandse volleyballers zijn op het olympisch kwalificatietoernooi in Xi'an ook tegen Bulgarije hard onderuit gegaan: 0-3 (23-25, 21-25, 28-30). Na de derde nederlaag in vier duels kan Roberto Piazza's ploeg een ticket voor Parijs uit het hoofd zetten.

Oranje kan op basis van de wereldranglijst in juni 2024 nog plaatsing afdwingen, maar ook die kans slinkt met iedere nederlaag.

Oranje, de nummer elf van de wereld, stond in de eerste set met 15-13 voor en haakte in de tweede set aan tot 11-11. De Bulgaren, nummer 22 van de wereld, drukten in beide sets echter door. In de derde set liet Oranje vijf setpunten onbenut. Een uitgeslagen bal van topscorer Nimir Abdelaziz (16 punten) betekende het einde van de wedstrijd.

Toplanden in het weekend

Nederland startte het toernooi met een nipte nederlaag tegen Canada, won vervolgens probleemloos van Mexico, waarna de 3-0 afgang tegen België op dinsdag een vervolg kreeg met een al even pijnlijk verlies tegen de Bulgaren.

Vrijdag (13.30 uur Nederlandse tijd) is China de volgende tegenstander van Oranje. In het weekend zijn de toplanden Polen en Argentinië de laatste tegenstanders.