Duitse anti-coronabeweging Querdenken: ‘Het vrijheidsvirus is aangekomen’

Querdenken ontstond begin april in Stuttgart, tijdens de eerste golf. IT-ondernemer Michael Ballweg wilde een demonstratie organiseren, omdat hij de maatregelen, de gedeeltelijke lockdown, buitenproportioneel vond. Hij kreeg in eerste instantie geen toestemming, maar wist het via het grondwettelijke hof, op basis van het artikel over het demonstratierecht, toch af te dwingen. Dat maakte hem voor veel Duitsers die kritisch zijn over het coronabeleid onmiddellijk tot held.

Duitsland wordt alom gezien als een land dat relatief goed door de coronacrisis komt. Toch is het verzet tegen de coronamaatregelen ook daar aanzienlijk. Iedere week gaan er duizenden demonstranten de straat op; eind augustus waren het er in Berlijn bijna 50.000. De leidende beweging daarbij heet Querdenken: dwarsdenken. Een bonte verzameling van mensen die het vertrouwen in politiek, media en wetenschap hebben verloren.

Een overgrote meerderheid in Duitsland heeft vertrouwen in de regeringsaanpak tijdens deze crisis; volgens een enquête van de publieke omroep ZDF vindt 64 procent de coronamaatregelen precies goed, 23 procent wil zelfs nog strengere regels, maar 12 procent vindt ze overdreven.

Ballweg houdt wekelijks op meerdere demonstraties toespraken. Ook in de Zuid-Duitse stad Konstanz, waar Nieuwsuur hem spreekt, wordt hij als ster onthaald. "Mooi om te zien dat het vrijheidsvirus ook in Konstanz is aangekomen", roept hij het juichende publiek toe.

Nieuwsuur vraagt wat volgens hem de kern van de beweging is; wat Querdenken wil bereiken. "We eisen dat alle coronamaatregelen worden afgeschaft, dat onze grondrechten weer gelden en dat de regering die ons in deze belabberde situatie heeft gebracht aftreedt"

'Remedie erger dan kwaal'

Ballweg ontkent niet dat corona bestaat of dat er mensen ziek worden. Voor hem gaat erom dat de maatregelen uit verhouding zijn; de remedie is erger dan de kwaal. En dat is voor velen de reden dat ze zich bij Querdenken hebben aangesloten.

In het parlement, in de media en onder wetenschappers worden te weinig vraagtekens gezet bij het beleid van de regering, vinden ze hier. Veel Querdenkers spreken zelfs van een 'Denkverbot'. Een demonstrante verwoordt het zo: "Mensen zijn zelfs bang om hun baan te verliezen als ze echt zeggen hoe ze erover denken. De angst om kritiek te geven is groter dan die voor het virus."

Extreme theorieën

Ook zij die geloven in extremere theorieën vinden hier gehoor. Meerdere geïnterviewden nemen op een gegeven moment een afslag naar samenzweringen, geheime vaccinatieprogramma's of deepstate-pedofielennetwerken. Ballweg ziet er het probleem niet van in: "Ik noem dat vrijheid van meningsuiting. Zolang het niet illegaal of verderfelijk is, mag het van mij gezegd worden."

Querdenken-demonstraties trekken een divers publiek. Wij vroegen enkele aanwezigen wat voor hen de reden was om naar de demonstratie te komen.