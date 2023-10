Simeone heeft weinig woorden over Feyenoord en vertrekt na nauwelijks vijf minuten

Tot een uitgebreide analyse van de kwaliteiten van de komende tegenstander kwam het niet. Simeone wilde over Feyenoord niet veel meer kwijt dan dat het "een dynamische en vlotte ploeg" is, waarbij de hand van coach Arne Slot te herkennen valt.

Hij was er na precies vier minuten en veertien seconden wel weer klaar mee. Langer duurde het perspraatje van Diego Simeone dinsdagavond niet. In dat korte tijdsbestek blikte de trainer van Atlético Madrid vooruit op het Champions League-duel met Feyenoord.

