Wekdienst 4/10: Verdachte schietpartijen Rotterdam voorgeleid • Herdenking Bijlmerramp

Eerst het weer: vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 16 tot 18 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar een enkel buitje is niet helemaal uitgesloten. De zuidwestenwind trekt daarbij aan naar matig of (vrij) krachtig, windkracht 3 tot 6.

Goedemorgen. Vandaag wordt Fouad L., de verdachte van de schietpartijen in Rotterdam van vorige week, voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besluit of hij langer blijft vastzitten. En in de Amsterdamse Bijlmer wordt voor de 31ste keer de vliegramp herdacht.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

Fouad L., de verdachte van de schietpartijen in Rotterdam van afgelopen week, wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besluit of hij langer blijft vastzitten.

In de Amsterdamse Bijlmer wordt de Bijlmer-vliegramp, die 31 jaar geleden plaatsvond, zoals elk jaar herdacht. Dit jaar organiseren bewoners de herdenking voor het eerst zelf.

Na de Algemene Politieke Beschouwingen van twee weken geleden is het in Den Haag vandaag en morgen tijd voor de Algemene Financiële Beschouwingen.

De winnaars van de Nobelprijs voor Scheikunde worden bekendgemaakt.

De Nederlandse volleyballers spelen tegen Bulgarije hun vierde wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in China.

Naomi Visser, Eythora Thorsdottir, Sanne Wevers, Sanna Veerman en Vera van Pol staan vanavond in de landenfinale bij het WK turnen in Antwerpen.

Wat heb je gemist?

De Republikein Kevin McCarthy is afgezet in een stemming over zijn voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden. Voor de afzetting van McCarthy was een meerderheid nodig. Hoewel hij werd gesteund door het grootste gedeelte van de Republikeinen, stemde een aantal van hen voor de afzetting. Alle Democraten stemden ook voor.

Bij een ongeluk met een bus bij Venetië zijn zeker 21 doden gevallen, onder wie twee kinderen.

Ander nieuws uit de nacht

De ceremonie waarin de Curaçaose slavenleider en held Tula eerherstel zou krijgen van de Nederlandse regering is dinsdagavond (lokale tijd) afgelast door noodweer. Vanwege harde windstoten en blikseminslag besloot de organisatie dat het niet verantwoord was het programma verder te laten gaan.

Het definitieve bewijs dat prins Bernhard lid was van de NSDAP - de partij van Adolf Hitler - is gevonden. De originele NSDAP-lidmaatschapskaart is in het privéarchief van de prins gevonden.

PSV heeft met hangen en wurgen een punt overgehouden aan de tweede groepswedstrijd in de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bosz knokte zich dinsdagavond in Eindhoven naar een 2-2 gelijkspel tegen Sevilla.

In de Iraanse hoofdstad Teheran ligt een meisje van zestien sinds zondag in coma nadat ze zou zijn mishandeld door de moraalpolitie.

En dan nog even dit:

Het Duitse bierfestijn Oktoberfest had dit jaar een primeur. Geen nieuw biertje, maar een app waarmee je hulp kunt vragen.

Door het drankgebruik kunnen in de drukte vervelende dingen gebeuren op het feest. Zoals agressief gedrag of aanranding. Daarom werd een app ontwikkeld waarmee vrienden elkaar met een druk op de knop te hulp kunnen roepen. En ook beveiligers kunnen worden ingeschakeld.