Verstappen al kampioen op zaterdag? Zou opnieuw een wonderlijke wereldtitel zijn

Max Verstappen lijkt maar niet op een gewone manier kampioen te kunnen worden. Komend weekeinde heeft hij in Qatar aan de zesde plaats in de sprintrace genoeg om zijn derde wereldtitel in de Formule 1 binnen te halen. Nog nooit werd een F1-kampioenschap via een sprintrace beslist, maar heel vreemd is dat niet: de sprintrace bestaat namelijk pas drie jaar. Uniek en ook bijzonder dus, maar voor de Nederlandse coureur zou het niet eens de gekste wijze zijn waarop hij ooit wereldkampioen is geworden. 2021: controverse in Abu Dhabi Twee jaar geleden vochten Verstappen en Lewis Hamilton een fantastisch titelgevecht uit. Hamilton won drie van de eerste vier races, gevolgd door een sterke race van Verstappen en Red Bull Racing. Door twee crashes na contact met een Mercedes verloor de Nederlander veel terrein, waarna hij zich in de tweede seizoenshelft weer herpakte. Het momentum in de titelstrijd sprong heen en weer en de kemphanen kwamen, na veel onderlinge incidenten, met evenveel punten aan in Abu Dhabi voor de seizoensfinale.

Hamilton domineerde die wedstrijd en leek dan toch op weg naar zijn achtste wereldtitel. Enkele ronden voor het einde kwam de safety car de baan op na een crash van Nicholas Latifi. Normaal gesproken wordt eerst de kapotte auto opgeruimd, waarna de coureurs op een ronde achterstand uit de rij weg mogen en achteraan aan kunnen sluiten. Dan pas wordt de race hervat. Ditmaal besloot wedstrijdleider Michael Masi om, door een maas in de reglementen, de procedure te versnellen door maar een paar achterblijvers weg te halen. Daardoor kreeg Verstappen op verse banden één ronde de kans om Hamilton in te halen. Dat lukte en Verstappen werd wereldkampioen.

Mercedes was woest en diende een protest in, maar trok dat later weer in. De beslissingen van de wedstrijdleider zorgen anno 2023 nog steeds voor veel discussie in de autosportwereld. 2022: verwarring in Japan Een jaar later domineerden Verstappen en Red Bull de Formule 1. Toch was de manier waarop de titel binnen werd gehaald wederom apart. De wedstrijd in Japan lag lang stil door een serieuze regenbui. Uiteindelijk werd alleen in de laatste veertig minuten gereden. Iedereen ging ervan uit dat de rijders geen volledige punten zouden krijgen, omdat ze minder dan de verplichte 75 procent van de race zouden afleggen. Met een zege van Verstappen en de tweede plaats van Charles Leclerc, zou de titel sowieso nog niet binnen zijn voor de Nederlander. Leclerc kreeg echter een tijdstraf door een incident in de laatste ronde, waardoor hij als derde eindigde.

Ineens hoorde Verstappen tijdens het interview na de race zijn naam als wereldkampioen. Hijzelf geloofde het niet en vroeg meerdere malen of hij nu wel echt kampioen was. Ook bij zijn team heerste verwarring. Wederom was een onduidelijkheid in het reglement de oorzaak van de verwarring. Als een race af wordt gebroken voordat er 75 procent is gereden, krijgen de rijders geen volledige punten. Ditmaal was de race echter wel 'uitgereden'. De klok stond op nul en de finishvlag werd gezwaaid, dus dan telt dat als volledig resultaat. Een onverwachte plottwist, maar Verstappen mocht zich na de race in Japan wel voor de tweede keer op rij wereldkampioen noemen.

Zaterdag volstaat de zesde plaats in de sprintrace voor Max Verstappen om zijn derde wereldtitel op rij te pakken. Mocht dat niet lukken, dan is het waarschijnlijk een dag later in de echte race in Qatar raak. En anders volgen er nog vijf grands prix. Een titel voor Verstappen op zaterdag zou in elk geval een passende opvolger zijn van zijn eerste twee opmerkelijke kampioenschappen.