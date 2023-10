'Iraans meisje van 16 in coma na mishandeling door moraalpolitie'

In de Iraanse hoofdstad Teheran ligt een meisje van zestien sinds zondag in coma nadat ze zou zijn mishandeld door de moraalpolitie. Dat schrijven meerdere media, waaronder The Guardian.

Het meisje, Armita Garawand, werd volgens de berichten aangevallen door de Iraanse moraalpolitie omdat ze zich niet aan de kledingvoorschriften zou hebben gehouden. Op beelden van het incident is te zien dat een meisje op een metrostation door andere meisjes uit de trein werd gedragen en op het perron werd gelegd, waar ze stil bleef liggen.

Iraanse staatsmedia zeggen op hun beurt dat Garawand zou zijn flauwgevallen als gevolg van een te lage bloeddruk, en daardoor tegen de zijkant van een metro viel. Op de beelden is niet te zien wat er in de trein gebeurde.

Het officiële persbureau van de Iraanse regering, Fars, publiceerde een interview met de ouders van het meisje, waarin zij zeggen dat ze niet is aangevallen. Maar The Guardian meldt ook dat de Iraanse autoriteiten vaker gedwongen interviews met familieleden publiceren.

'Geschiedenis herhaalt zich'

Een journalist van de Iraanse krant Shargh die het ziekenhuis in wilde om verhaal te halen werd kort gearresteerd. De toegang tot het ziekenhuis is sindsdien door de politie beperkt. Ook haar ouders zouden haar niet mogen bezoeken.

Op X, het voormalige Twitter, wordt gezegd dat de geschiedenis zich herhaalt. De mogelijke mishandeling van Garawand doet denken aan die van Mahsa Amini. Zij kwam ruim een jaar geleden om het leven na geweld door de moraalpolitie. Daarop volgende maandenlange protesten met zeker vijfhonderd doden. Zo'n 20.000 mensen belandden in de gevangenis.