Pedersen sterkste in Gent-Wevelgem, Van der Poel eindigt als negende

Pedersen zegeviert in Gent-Wevelgem, Van der Poel negende - NOS

De Deen Mads Pedersen heeft de 82ste editie van de klassieker Gent-Wevelgem gewonnen. De coureur van Trek-Segafredo troefde in de 232,5 kilometer lange koers Florian Sénéchal, Matteo Trentin en Alberto Bettiol af in de sprint. Mathieu van der Poel eindigde op de negende plaats, in het kielzog van Wout van Aert.

Toen na 200 kilometer koers, volgepropt met wat grindstroken, kasseien en een hele reeks hellingen (drie keer de Kemmelberg), de rook was opgetrokken en er nog 32,5 kilometer te gaan was, reden veertien renners op kop.

Die kopgroep was ijzersterk, met onder anderen Mads Pedersen, Trentin en Stefan Küng (het WK-podium van vorig jaar), Van der Poel, Mike Teunissen en Wout Van Aert.

Bekijk hieronder de reacties van Van der Poel en Van Aert: