Republikein McCarthy afgezet als voorzitter Huis van Afgevaardigden

De Republikein Kevin McCarthy is afgezet in een stemming over zijn voorzitterschap van het Huis van afgevaardigden. Voor de afzetting van McCarthy was een meerderheid nodig. Hoewel hij gesteund werd door het grootste gedeelte van de Republikeinen, stemde een aantal van hen voor de afzetting. Alle Democraten stemden ook voor.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de VS dat de voorzitter van het Huis wordt afgezet. De laatste afzettingsprocedure tegen een voorzitter van het Huis was in 1910 tegen de Republikein Joseph Cannon. Die overleefde de stemming.

De motie om McCarthy af te zetten kwam van zijn partijgenoot Matt Gaetz. Gaetz diende gisteren de motie voor het afzetten van McCarthy in, nadat McCarthy afgelopen weekend met een noodfinancieringswet in samenwerking met de Democraten een shutdown van de Amerikaanse federale regering had voorkomen.

Het Huis van Afgevaardigden stemde eerst over de motie voor de afzettingsprocedure zelf, waardoor er nog een kans was dat de motie weggestemd zou worden. Dat gebeurde niet: 208 leden stemden tegen het indienen van de motie en 218 stemmen voor. Onder de voorstemmers waren elf Republikeinen.