Van Gerwen plaatst zich op World Grand Prix met groot gemak voor tweede ronde

Michael van Gerwen heeft zijn eerste partij op de World Grand Prix op eenvoudige wijze gewonnen van Josh Rock. De Nederlandse nummer twee van de wereld versloeg Rock met 2-0 (3-1, 3-0).

Van Gerwen begon in de Morningside Arena in Leicester uitstekend aan zijn partij en was in zijn eerste beurt in veertien pijlen uit. De 34-jarige Brabander opende met een score van 160.

Dat is bij dit toernooi bijna de maximale score in een openingsbeurt. De World Grand Prix is het enige televisietoernooi waarbij darters een leg niet alleen eindigen op een dubbel, maar die ook beginnen op de buitenste ring.