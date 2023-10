Japanse turners pakken in Antwerpen eerste wereldtitel sinds 2015

De Japanse turners hebben in Antwerpen de wereldtitel voor landenteams gewonnen. Met 255.594 punten eindigden ze voor China (253.794) en de Verenigde Staten (252.428). De Japanners mogen zich daarmee voor het eerst sinds 2015 weer wereldkampioen noemen.

Tweevoudig Europees kampioen Groot-Brittannië kwam mede door twee fouten van de 27-jarige James Hall (voltige en rekstok) niet verder dan plek vier (249.461).

Japan, dat zich eerder al als eerste had geplaatst voor de finale, nam vanaf het vierde toestel (sprong) de leiding over van China en liet die leidende positie niet meer los.

Japan beste in slotfase

De Chinese ploeg had zich door fouten in de kwalificaties slechts als achtste en laatste voor de eindstrijd geplaatst, maar leefde op in de finale. Ondanks twee vallen aan rekstok van Su Weide lag de ploeg tot halverwege de finale op koers voor goud. Japan kwam op de overige drie toestellen uiteindelijk voorbij.