Zorgen Ten Hag nemen toe; Manchester United verliest ook thuis van Galatasaray

In de 67e minuut was het alsnog raak. Slordig Turks balverlies op aanvalshelft deed de bal bij Hojlund belanden. De Deen stoomde door naar het doel van Galatasaray en maakt er op fraaie wijze 2-1 van.

Heel lang konden Ten Hag en zijn ploeg er niet van genieten. Zes minuten later maakte Galatasaray alweer gelijk. Een diepe bal van Davinson Sánchez werd door Wilfried Zaha via de hak van de laconiek verdedigende Diogo Dalot achter United-doelman André Onana gefrommeld.

De goal kon niet uitblijven. In de zeventiende minuut was het raak toen Casemiro op rechts Marcus Rashford wegstuurde. Zijn voorzet werd door de Deense miljoenenaankoop Rasmus Hojlund knap binnen gekopt voor de 1-0.

Manchester, in groep A gestart met een 4-3 nederlaag bij Bayern München en slechts tiende in de Premier League, domineerde de openingsfase tegen Galatasaray, waar de niet fitte Hakim Ziyech ontbrak en de Belg Dries Mertens op de bank begon.

Erik ten Hag is niet te benijden. De Nederlandse trainer heeft dinsdagavond met Manchester United de tweede nederlaag geleden in de groep A van de Champions League. Thuis verloor de Engelse club met 2-3 van Galatasaray.

Maar opnieuw was de voorsprong van korte duur. Vier minuten later bracht Kerem Aktürkoglu de Turken langszij door een voorzet van Baris Yilmaz binnen te lopen.

Het dreigde zelfs 2-3 te worden na een blunder van Onana, die de bal zo in de voeten van invaller Mertens schoof. De Belg werd daarna gevloerd door Casemiro, maar Mauro Icardi schoot vanaf elf meter naast. Casemiro moest er wel met rood af.

Het werd drie minuten later alsnog 2-3 door een goal van diezelfde Icardi. De Argentijn maakte zijn fout goed door oog in oog met Onana koelbloedig te blijven en zo Ten Hag en Manchester United dieper in de problemen te duwen.

Hoofdrol Belllingham

Napoli tegen Real Madrid in groep C was een vermakelijke wedstrijd met een hoofdrol Voor Jude Bellingham. De Britse aankoop van de Koninklijke, in de competitie al goed voor zes goals, tekende voor de rust voor een assist en een doelpunt. Eerst onderschepte hij in de 27e minuut de bal om Vinicius voor de 1-1 te bedienen.

Zeven minuten later soleerde hij door de Napoli-verdediging om zijn ploeg op 1-2 te zetten. Hij is de derde Real-speler ooit die in zijn eerste twee Champions League-duels bij Real heeft gescoord.

Napoli was in de 19e minuut op een 1-0 voorsprong gekomen door een kopgoal van centrale verdediger Leo Ostigard, nadat zijn collega-verdediger Natan op de lat had gekopt.