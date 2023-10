PSV pakt tegen Sevilla eerste punt dankzij doelpunt van Teze in blessuretijd

PSV heeft met hangen en wurgen een punt overgehouden aan de tweede groepswedstrijd in de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bosz knokte zich dinsdagavond in Eindhoven naar een 2-2 gelijkspel tegen Sevilla. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Via Nemanja Gudelj en Youssef En-Nesyri kwamen de Spanjaarden tot twee keer toe op voorsprong, maar Luuk de Jong en Jordan Teze sloegen terug namens PSV. De treffer van Teze viel in de zesde minuut van de blessuretijd. Streep door goal Ramalho Waar PSV twee weken geleden in Londen nog werd overrompeld door de klasse van Arsenal, liet het zich tegen Sevilla aanvankelijk niet opnieuw de kaas van het brood eten. PSV nam het initiatief en drong de tegenstander meermaals terug. Tot grote kansen leidde dat niet, maar via onder anderen De Jong en Johan Bakayoko werd de Spaanse defensie, onder leiding van viervoudig Champions League-winnaar Sergio Ramos, wel een aantal keer getest.

Net nadat de wedstrijd in iets rustiger vaarwater terecht was gekomen, leek PSV toe te slaan. André Ramalho, die speelde omdat Armel Bella-Kotchap niet fit genoeg was na eerdere problemen met een verstandskies, kopte fraai raak na een vrije trap van Joey Veerman. De videoscheidsrechter constateerde echter dat de Braziliaanse centrale verdediger enkele centimeters buitenspel stond en dus ging er een streep door diens treffer. Ook treffer Sevilla geannuleerd Waar het echte vuurwerk voor de beide doelen voor rust was uitgebleven, gebeurde er aan het begin van de tweede helft plotseling van alles. Eerst waagde Noa Lang een poging om Orjan Nyland in de korte hoek te passeren, maar de doelman van Sevilla was alert. Dat was Ramalho een paar minuten later allerminst. Hij leek bij het uitverdedigen geen rekening te hebben gehouden met Adria Pedrosa, die voor zijn neus was opgedoken, en leverde de bal zomaar in. Pedrosa greep zijn kans en verschalkte PSV-keeper Walter Benitez. Tot ongeloof van de spelers van Sevilla greep de VAR daarna opnieuw in. Pedrosa had de bal, die hij van dichtbij tegen zich aan had gekregen, met de hand getoucheerd en dus werd ook zijn goal geannuleerd.

Een paar minuten later kwam PSV wederom met de schrik vrij toen En-Nesyri op Benitez afstormde en de lat raakte. De dubbele waarschuwing inspireerde de Eindhovenaren wel tot een sterke fase, die een aantal grote kansen opleverde. Zo schoot Malik Tillman van dichtbij hoog over en had Nyland een goed antwoord op een poging van Bakayoko in de korte hoek. Lang was tot twee keer toe in de buurt van een treffer, maar raakte onder meer de paal. Spectaculaire slotfase Daarna was het aan de andere kant toch raak. Gudelj was na een corner aan de aandacht van de PSV-verdediging ontsnapt en schoot Sevilla op voorsprong. PSV had vervolgens nog twintig minuten om de tweede Champions League-nederlaag op rij te voorkomen.

Dat leek te zijn gelukt nadat Luuk de Jong vijf minuten voor tijd had gescoord via een penalty die na een overtreding op Tillman aan PSV was toegewezen. Een minuut later keek de thuisploeg echter alweer tegen een achterstand aan, na een treffer van En-Nesyri. PSV gaf niet op en ging op jacht naar een nieuwe gelijkmaker. Die kwam er in de laatste minuut van de blessuretijd. Een vrije trap van invaller Hirving Lozano kwam bij Teze, die bij de tweede paal de 2-2 maakte.