Hamilton evenaart Schumacher met 91ste zege, Verstappen tweede

Hamilton is dit jaar zo dominant in zijn Mercedes dat het wel heel gek moeten lopen wil hij in de resterende zes races niet nog een zege behalen en alleen recordhouder worden.

Lewis Hamilton heeft met zijn 91ste overwinning in de Formule 1 recordhouder Michael Schumacher geëvenaard. De Brit boekte bij de GP Eifel zijn zevende zege van dit seizoen, met Max Verstappen in zijn kielzog.

Op het Nürburgring-circuit in Duitsland eindigde Verstappen in zijn Red Bull-wagen als tweede achter Hamilton, die al vroeg in de race zijn Finse teamgenoot en koploper Valtteri Bottas zich zag verremmen en later zelfs met motorpech zag uitvallen.

Verstappen rijdt in laatste ronde snelste tijd

Zoals gebruikelijk dit seizoen reden Hamilton en Verstappen weg bij de rest van het veld. Lando Norris bracht in ronde 46 met het parkeren van een kapotte McLaren nog de safetycar de baan op, maar ook bij de herstart behield Hamilton de leiding.

In de laatste ronde snoepte Verstappen de Brit nog wel de snelste rondetijd af, waardoor hij een extra WK-punt veroverde.