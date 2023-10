Zeker twintig doden bij busongeluk bij Venetië

Het ongeluk gebeurde op de weg bij Mestre, aan de noordkant van de stad, toen de bus een oprit naar de snelweg op reed. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.

De volle lijnbus stortte van een viaduct 10 meter naar beneden, kwam op een spoorlijn terecht en vloog in brand. Burgemeester Brugnaro spreekt van een "apocalyptisch tafereel".

Bij een ongeluk met een bus bij Venetië zijn zeker twintig doden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Italiaanse stad. Berichten over gewonden lopen uiteen van twaalf tot veertig. Ook zouden er nog mensen worden vermist.

Zeker twintig mensen zijn om het leven gekomen bij een busongeluk in Venetië. Dat meldt de burgemeester van de Italiaanse stad. - NOS

Volgens de burgemeester waren er kinderen aan boord van de bus en mensen die van hun werk onderweg waren naar huis. Hij heeft het scenario voor noodsituaties in werking gesteld, wat onder meer inhoudt dat de capaciteit in de ziekenhuizen is opgeschaald.

Premier Meloni heeft in een eerste reactie haar medeleven betuigd met de slachtoffers en de nabestaanden, mede namens de regering.