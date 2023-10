Zeker 21 doden bij ongeluk met toeristenbus bij Venetië

Ook wordt nog onderzocht of er andere voertuigen bij betrokken waren en of er voorbijgangers onder de bus terecht zijn gekomen.

Het ongeluk gebeurde op de weg bij Mestre, aan de noordkant van de stad, toen de bus een oprit naar de snelweg op reed. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, mogelijk is de chauffeur onwel geworden.

De volle lijnbus schoot door de vangrail en stortte van een viaduct zeker 10 meter naar beneden, kwam op een spoorlijn terecht en vloog in brand. Burgemeester Brugnaro spreekt van een "apocalyptisch tafereel". Waarschijnlijk is de bus zo snel in brand gevlogen doordat hij op methaan reed.

Volgens de burgemeester ging het om een lijnbus, maar werd die gebruikt als shuttlebus voor het vervoer van toeristen van Venetië naar een camping in het nabijgelegen Marghera. De Italiaanse chauffeur vervoerde mensen van verschillende nationaliteiten, onder wie Oekraïners en Duitsers.

De hulpdiensten hebben mensen die bekneld zaten uit de bus bevrijd.

Het scenario voor noodsituaties is in werking gesteld, wat onder meer inhoudt dat de capaciteit in de ziekenhuizen is opgeschaald.

Premier Meloni heeft in een eerste reactie haar medeleven betuigd met de slachtoffers en de nabestaanden, mede namens de regering.