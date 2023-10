'Laatste vluchtelingen vertrokken uit Nagorno-Karabach'

Op onderstaande beelden is te zien dat er nauwelijks auto's meer zijn in de hoofdstad Stepanakert.

Er woonden zo'n 120.000 etnische Armeniërs in Nagorno-Karabach. Ruim 100.000 van hen zijn volgens de Armeense regering naar Armenië gevlucht sinds Azerbeidzjan de controle over de regio ruim anderhalve week geleden overnam na een oorlog van 24 uur.

De laatste etnische Armeniërs zijn vertrokken uit Nagorno-Karabach, meldt Armenië. De Armeense enclave in Azerbeidzjan is inmiddels grotendeels verlaten.

In de hoofdstad Stepanakert zijn nog maar enkele honderden mensen, meldt het Rode Kruis. In de stad leefden voorheen zo'n 55.000 etnische Armeniërs. Ziekenhuizen functioneren niet meer, het medisch personeel is vertrokken, meldt de hulporganisatie. Ook de directeur van het mortuarium is weg. De teamleider van het Rode Kruis spreekt van "een surrealistische situatie".

De overgebleven inwoners zijn veelal ouderen, zieken en mensen met een beperking. Medewerkers van het Rode Kruis proberen met megafoons achterblijvers op te sporen.

Ook op onderstaande beelden uit de hoofdstad is nauwelijks verkeer te zien.