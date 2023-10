Becker scoort twee keer voor Union Berlin, toch verlies tegen Braga

Union Berlin heeft in de Champions League een pijnlijke nederlaag geleden tegen SC Braga. De club uit Berlijn ging door twee doelpunten van Sheraldo Becker comfortabel aan de leiding, maar zag de Portugezen vervolgens mede door een doelpunt van voormalig PSV'er Bruma terug in de wedstrijd komen en in de 94ste minuut zelfs de 2-3 scoren.

Becker trof in de eerste helft twee keer doel in een tijdsbestek van zeven minuten. De voormalig speler van Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag had daarmee een primeur te pakken: het allereerste doelpunt van Union in de Champions League. De club uit Berlijn kwalificeerde zich vorig seizoen op de slotdag van de Bundesliga verrassend door als vierde te eindigen. Union kwam in de 57-jarige geschiedenis nog niet eerder uit in het Europese hoofdtoernooi. Counter Becker maakte de openingstreffer uit een counter waarbij hij vanaf de middellijn ongestoord op doelman Matheus af kon gaan. De 28-jarige vleugelaanvaller uit Amsterdam bleef na de sprint rustig en speelde de keeper door de benen. Vervolgens scoorde hij niet veel later na doorkoppen van Lucas Tousart met zijn andere been hard in de bovenhoek, waarmee hij Matheus kansloos liet: 2-0.

Foto: 8f94966e-e3f8-3f9b-bfa9-852aad4e25be - Pro Shots