Van Gaal adviseur rvc Ajax: 'Leven in Portugal laat zich goed combineren met deze rol'

Ajax heeft Louis van Gaal binnen als adviseur van de Raad van Commissarissen. Hij gaat de club op die manier voorzien van voetbaltechnisch advies.

Van Gaal: "Ik wil Ajax graag helpen. Mijn leven speelt zich voor een groot deel af in Portugal en dat laat zich goed combineren met deze rol als externe adviseur."

Jan van Halst vervulde de functie van 'voetbalman' in de rvc van Ajax, tot hij onlangs aangesteld werd als interim algemeen directeur. Hij liet weten niet meer terug te keren in de rvc als Alex Kroes die functie in maart volgend jaar overneemt.

Weg omhoog

Van Gaal gaat die rol dus op afstand vervullen. "Ik stel graag mijn voetbalkennis in dienst van de rvc, zeker als straks Leo van Wijk en Michael van Praag benoemd zijn. De sportieve weg omhoog moet worden ingezet en daar kunnen en moeten we allemaal een bijdrage aan leveren."

Eerder gaf Van Gaal al aan dat hij geen actieve, dagelijkse rol wilde in Amsterdam. "Mijn gezondheid gaat voor", zei hij tegen de NOS.

De oud-bondscoach, die onlangs op de tribune zat tijdens Ajax-Feyenoord, heeft prostaatkanker en staat voortdurend onder behandeling. Hij vertelde recent de afgelopen periode opnieuw te zijn geopereerd.

Ajax gaat momenteel door een diep dal. De Amsterdammers staan op de vijftiende plaats in de eredivisie, weliswaar met twee wedstrijden minder gespeeld. Pier Eringa stapte vorige week op als voorzitter van de rvc op verzoek van de bestuursraad.

Sven Mislintat vertrok als directeur voetbalzaken. De Duitser was eerder in opspraak geraakt omdat hij zaken heeft gedaan met een spelersmakelaarskantoor dat aandelen heeft in een bedrijf waarvan hij zelf ook aandeelhouder is.