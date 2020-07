Wekdienst 29/6: Veiling 5G-frequenties begint • Uitspraak over flatbrand Arnhem

nos

Goedemorgen! De Nederlandse overheid start vandaag de veiling van 5G-frequenties. In Suriname wordt het nieuwe parlement geïnstalleerd en de rechtbank in Arnhem doet uitspraak in de rechtszaak over de fatale flatbrand tijdens Oud en Nieuw.

In het hele land wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. De kans op regen is eerst het grootst in het westen. Daarna trekken de buien weg naar het noorden. De wind vanuit het zuidwesten is met windkracht 6 aan de kust vandaag en ook morgen stevig. Temperaturen lopen uiteen van 19 tot lokaal 23 graden.

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Na jaren van voorbereiding begint om 10.00 uur de veiling van de 5G-frequenties. In ieder geval KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo doen mee. Pas als ze frequenties hebben voor de snellere opvolger van 4G, kunnen zij hun netwerk activeren. Hoe lang het bieden van de telecomproviders gaat duren is niet bekend; het kan weken of zelfs maanden duren. De overheid verwacht een minimale opbrengst van 900 miljoen euro.

De rechtbank in Arnhem doet uitspraak in de rechtszaak over de flatbrand tijdens nieuwjaarsnacht in de stad. Een vader en zijn 4-jarige zoontje kwamen daarbij om het leven. Tegen de twee minderjarige verdachten zijn werkstraffen geëist. De jongens zouden vuurwerk op een bank in de hal van het flatgebouw hebben gelegd.

In Suriname wordt het nieuwe parlement geïnstalleerd. Er wordt ook een parlementsvoorzitter gekozen en er wordt een datum geprikt voor de stemming over wie de nieuwe president van het land moet worden. Wat heb je gemist? Nu de hele wereld zoekt naar een vaccin tegen het coronavirus, wil de Europese Commissie dat tijdelijk de strenge regels voor genetische manipulatie opzij worden gezet. Dat moet de ontwikkeling van het vaccin versnellen. Het gaat om het begrip GMO (genetische gemodificeerde organismen). Knutselen aan het dna van planten en dieren is aan strenge regels gebonden. Maar nu er zo snel mogelijk een vaccin tegen het virus nodig is, staan de strenge regels in de weg, vindt de Europese Commissie. Volgens Eurocommissaris Kyriakides is er geen tijd te verliezen en moet er binnen een paar weken gestemd worden. "Zolang er geen vaccin is, is niemand veilig." In het Europees Parlement zijn er grote voorstanders, maar ook felle tegenstanders.

Ander nieuws uit de nacht: Onderzoek: Geen 'nee' is voor een deel jonge mannen een verzachtende omstandigheid bij verkrachting: het gaat om een op de vijf mannen. Aanleiding voor het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van Amnesty International, is een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. In het wetsvoorstel geldt het bij het nieuwe delict 'seks tegen de wil' de helft van de strafmaat van verkrachting. Amnesty wil dat de minister dat heroverweegt.

Mississippi verwijdert Confederatie-embleem uit vlag: Mississippi is de laatste staat in de VS die het omstreden symbool nog in zijn vlag heeft. De staatsvlag is blauw-wit-rood gekleurd, met in de hoek het embleem van de staten die in de Amerikaanse Burgeroorlog streden tegen de afschaffing van slavernij.

Airbus schrapt duizenden banen en schroeft productie omlaag: Airbus-topman Guillaume Faury zegt tegen de Duitse krant Die Welt dat hij geen keuze heeft. "We kunnen ons niet loskoppelen van de ontwikkelingen bij luchtvaartmaatschappijen." En dan nog even dit: Gisteren noteerde de coronapandemie twee mijlpalen. Het aantal coronabesmettingen passeerde volgens de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit de grens van tien miljoen, terwijl het aantal doden wereldwijd opliep tot meer dan een half miljoen. En dat de pandemie nog lang niet onder controle is, tonen cijfers uit onder meer de VS. In verschillende staten stijgt het aantal nieuwe besmettingen nog altijd rap. Persbureau Reuters houdt sinds het begin van de uitbraak de verspreiding van het virus over de wereld bij in een kaart. Daarop is goed te zien hoe in de afgelopen maanden het zwaartepunt verschoof naar het Amerikaanse continent.