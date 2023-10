Napolitanen bevreesd na bevingen: zorgen om uitbarsting ondergrondse vulkaan

Het was acht over tien 's avonds toen gisteren even ten westen van Napels de aarde begon te beven. Slachtoffers vielen er niet, materiële schade was er nauwelijks. Toch schreeuwden inwoners in pyjama op de lokale televisie hun longen uit hun lijf. "Zeg het ons als we weg moeten! Wij willen hier niet sterven!"

De bezorgdheid in het gebied is zo groot, omdat de beving gisteren al de zoveelste was in een paar weken tijd. Inwoners vrezen dat de seismische activiteit een voorbode is voor meer ellende. Hun huizen zijn immers gebouwd op een ondergrondse mega-vulkaan.

Anders dan bij de bekende Vesuvius, die ten oosten van Napels ver boven de stad uitsteekt, bevindt de dreiging zich aan de westkant van de stad onder de grond. Die zone heet campi flegrei, een term die stamt uit het Grieks en 'brandende velden' betekent. Het gebied bestaat uit een aaneenschakeling van tientallen ondergrondse kraters, ooit ontstaan na de uitbarsting van een enorme vulkaan.

De kraters zijn geen braakliggend terrein, maar wel de ondergrond voor enkele dichtbevolkte gemeentes. Er zijn scholen op gebouwd, huizen, gevangenissen, ziekenhuizen. In totaal wonen in het risicogebied zo'n half miljoen mensen.