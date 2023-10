Zonnepanelen fors minder in trek bij huiseigenaren

Huizenbezitters hebben sinds de zomer veel minder belangstelling voor de aanschaf van zonnepanelen. Installatiebedrijven en de branchevereniging zien een "aanzienlijke terugval" in de vraag, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Na jaren van extreme groei - mede dankzij een aantrekkelijke subsidieregeling - is er nu voor het eerst sprake van een dip. "Wij zien ongeveer 30 procent minder aanvragen binnenkomen dan de afgelopen jaren", zegt Hans Drijfhout van een middelgroot installatiebedrijf uit Amersfoort. Een collega uit de regio Haaglanden zag de vraag de afgelopen maanden zelfs met 90 procent dalen. Brancheorganisatie Holland Solar herkent het beeld. "De terugval is zo aanzienlijk dat wij ons hier zorgen over maken. We vragen ons af: wat is hier aan de hand?" aldus directeur Wijnand van Hooff. Marktonderzoekbureau DNE Research kan geen exacte cijfers leveren maar bevestigt dat er plotseling veel minder vraag naar zonnepanelen is. "De eerste helft van 2023 was nog het beste half jaar ooit. Maar sinds de zomer loopt het aantal installaties van zonnepanelen op daken duidelijk terug", zegt onderzoeker Daan Jansen. "Voor het eerst is er sprake van krimp. Vanwege de gunstige eerste helft van dit jaar is er op jaarbasis waarschijnlijk nog wel groei in het aantal zonnepanelen bij particulieren." In de afgelopen tien jaar steeg het aantal zonnepanelen in Nederland explosief. Van 2023 zijn nog geen cijfers, maar installateurs en de branchevereniging zien een terugval sinds de zomer.

Foto: 1e4fd41f-2c5f-3289-9918-5c7d9d2bb309 - Nieuwsuur

Bij Milieu Centraal, dat onafhankelijk advies over duurzaamheid geeft, zien ze op hun website sinds het voorjaar een sterke daling van het aantal bezoekers. Het is een indicatie dat mensen niet meer zo gretig zijn om zonnepanelen aan te schaffen. Volgens Mariken Stolk van Milieu Centraal leidt een combinatie van factoren tot onzekerheid bij de consument. Afschaffen salderingsregeling Allereerst nam de Tweede Kamer dit voorjaar een wet aan om de salderingsregeling vanaf 2025 af te schaffen. Dankzij die regeling konden panelenbezitters stroom die ze aan het net terug leverden zonder extra kosten later alsnog gebruiken. Die regeling heeft ervoor gezorgd dat veel mensen het aandurfden zonnepanelen te kopen, maar is nu niet meer nodig, vindt de politiek. De wet is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen, maar lijkt nu toch al voor de nodige twijfel bij consumenten te zorgen. "Als je niet weet wat de terugverdientijd van zonnepanelen is, kan dat leiden tot uitstellen van de aankoop." Dat de energieprijzen enigszins zijn gestabiliseerd na de sterke stijging vorig jaar speelt volgens Stolk ook een rol.

Europees kampioen Mede door een ruimhartige subsidieregeling beleefden zonnepanelen de afgelopen jaren een razendsnelle opmars in Nederland. Nergens in Europa liggen per hoofd van de bevolking meer zonnepanelen op daken van huizen dan in Nederland. Wereldwijd gaat alleen Australië ons voor: alleen daar liggen per hoofd van de bevolking meer zonnepanelen op de daken.