Feyenoord start met Ueda in de basis bij 'tentamen' tegen Atlético Madrid

Ayase Ueda is woensdagavond de spits van Feyenoord in het uitduel met Atlético Madrid in de Champions League. De 25-jarige Japanner vervangt Santiago Giménez, die zijn laatste duel van een schorsing van twee wedstrijden moet uitzitten.

Feyenoord nam Ueda twee maanden geleden over van Cercle Brugge voor een bedrag tien miljoen euro. De kampioen van Nederland verwacht dat de Japanner op termijn Giménez kan opvolgen. De Rotterdamse club heeft Ueda ook aangetrokken, omdat al bekend was dat de Mexicaanse topscorer van de eredivisie de eerste twee groepsduels in de Champions League zou missen.

Ueda scoorde afgelopen seizoen 22 keer voor Cercle Brugge. Voor Feyenoord is hij nog maar weinig in actie gekomen. Hij miste het eerste duel met Celtic in de Champions League vanwege een spierblessure. Trainer Arne Slot liet de Japanner in de laatste duels met Ajax en Go Ahead Eagles pas in de slotfase invallen.

"Het is jammer dat we hem nog weinig hebben kunnen laten spelen", zegt Slot. "Maar we hebben alle vertrouwen in hem. De vraag is hoe hij met de intensiteit van een duel met Atlético omgaat. Maar daar kunnen we alleen maar achter komen door hem op te stellen. En dat doen we ook. Ueda gaat starten."

'Een tentamen'

Slot ziet de Champions League-wedstrijd woensdagavond tegen Atlético Madrid als een tentamen. "Heb ik de stof goed geleerd? Oftewel: kunnen we het Atlético lastig maken?", vraagt hij zich af. "Dit is het moment om uit te vinden waar we staan."

Volgens Slot is het daarbij zaak dat zijn elftal zoveel mogelijk zichzelf probeert te zijn in het ongetwijfeld weer kolkende Civitas Metropolitano in Madrid. "Dat wordt een uitdaging met al die fanatieke fans. We moeten proberen niet nerveus te worden en bij onszelf te blijven qua speelwijze. In de eredivisie hebben we veel de bal, maar komen we daar tegen Atlético ook aan toe?"