Vissersbootje slaat om: dode en twee vermisten

In het water tussen Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant is een vissersbootje omgeslagen. In het bootje zaten vier mensen, van wie er een om het leven is gekomen, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Het bootje voer in het Volkerak. Eén persoon kon uit het water worden gehaald en is nagekeken door ambulancepersoneel. De twee andere opvarenden worden nog vermist.

Er is een grote zoekactie op poten gezet om de slachtoffers te vinden en de hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, schrijft Omroep Brabant. Ook twee traumahelikopters zijn opgeroepen.

"We zoeken met man en macht naar de opvarenden", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Ook met drones en onderwaterapparatuur."