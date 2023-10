Vissersbootje slaat om: één dode, twee vermisten

In het water tussen Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant is een vissersbootje omgeslagen. In het bootje zaten vier mensen, van wie er een om het leven is gekomen, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Naar twee anderen is uren gezocht, maar voor hun leven wordt gevreesd.

De veiligheidsregio zoekt nog wel naar hen, maar de reddingsactie is omgezet naar een bergingsactie. Dat betekent dat ze niet meer verwachten de twee levend uit het water te halen. "Er is zeker geen sprake van nul hoop, maar de realiteit gebiedt te zeggen de kans dat we nog iemand levend vinden heel erg klein is", aldus een woordvoerder.

Het bootje voer in het Volkerak. Eén persoon kon uit het water worden gehaald en is nagekeken door ambulancepersoneel.

"We zoeken nog steeds met man en macht naar de opvarenden", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Ook met drones en onderwaterapparatuur."